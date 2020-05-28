ABD'de, polis şiddetini protesto edenlere gazlı müdahale

Polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden George Floyd'un ölümü yüzlerce kişi tarafından protesto edilirken, polislerin halka karşı sert müdahaleleri devam ediyor.

ABD’nin Minneapolis kentinde gözaltına alınmaya çalışan 46 yaşındaki George Floyd, polisler tarafından boğularak öldürülmüştü.

Yaşanan olayın ardından sokağa dökülen halk ise polis şiddetini, "Adalet yok, barış yok”, “Siyahilerin de hayatları önemlidir” ve “Bizi linç etmeyi bırakın” pankartları ile protesto etmişti.

Polis ise kalabalığı dağıtmak için sert müdahalelerde bulunarak göz yaşartıcı biber gazı kullanmıştı.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Müdahalelere rağmen protestolara devam eden ve çoğunluğu siyahi olan göstericiler, polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve birçok bölgeye giriş çıkışları kapattığı yerde yeniden bir araya geldi.

POLİSTEN GAZLI MÜDAHALE

Toplanan göstericiler, Floyd'un ölümüne neden olan polislerin cinayetle yargılanması yönünde sloganlar attı.

Bazı noktalarda göstericilerle yakın temasa giren polisler ise göstericileri dağıtmak için orantısız güç kullanarak, yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullandı.

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