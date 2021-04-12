ABD'de polisin vurulma anı

ABD'nin New Meksiko eyaletinde polis memuru Darian Jarrott'un öldürüldüğü anın kamera kayıtları basına servis edildi.

ABD'nin New Meksiko eyaletinde büyük yankı uyandıran polis memuru Darian Jarrott'un 4 Şubat'ta öldürüldüğü anın kamera kayıtları yayınlandı.

Basına servis edilen görüntülerde polis, şüphelendiği uyuşturucu taciri 39 yaşındaki Omar Cueva'yı durdurup, araçtan inmesini talep ediyor.

Elindeki makineli silahla polisi tarayan Cueva, hızla olay yerinden kaçtığı ve daha sonra yaşanan kovalamacanın ardından söz konusu kişinin, başka polislerce öldürüldüğü görülüyor.

KATİL SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

New Mexico Polisi’nden yapılan açıklamada, Ceuva’nın şiddet suçlarından sabıkalı olduğu ve uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olduğu ifade edildi.

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