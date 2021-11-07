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ABD’de polisten kaçan şoför, köprüden atladı

ABD’de polisten kaçan şoför, köprüden atladı

Polisin durdurmaya çalıştığı minibüs şoförü, kaçarak kaza yaptı ve köprüden atladı. Sahil güvenlik tarafından yakalanan şüphelinin kaçışını polis helikopteri görüntüledi.