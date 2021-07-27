ABD'de sağlık çalışanlarına zorunlu aşılama çağrısı

Sağlık kuruluşlarının temsilcileri, sektördeki çalışanlara zorunlu aşılama yapılması gerektiğini söyledi.

ABD'de, tırmanışa geçen Delta varyantı kaynaklı vakaların ardından ülkenin önde gelen tıbbi kuruluşlarından açıklama geldi.

Milyonlarca doktor ve hemşireyi temsil eden 57 kuruluş, aşının zorunlu hale getirilmesini istedi.

"ZORUNLU AŞILAMA YAPILSIN"

Ortak açıklamada, "Tüm sağlık çalışanları ve uzun süreli bakım hizmeti verenlerin koronavirüse karşı aşılanmasını zorunlu kılmaya çağırıyoruz. ABD'li işçilerin, ailelerin, toplulukların, ulusun sağlığı ve güvenliği buna bağlıdır." denildi.

ABD genelinde aşılar mevcut olsa da sağlık çalışanları da dahil olmak üzere birçok Amerikalı aşılanmayı reddediyor.

"TEK ÇÖZÜM BU"

WebMD'ye göre, ABD'de hastane çalışanlarının yaklaşık dörtte biri mayıs ayı sonuna kadar aşılarını henüz yaptırmamıştı.

Söz konusu 57 kuruluş, koronavirüse karşı tek çözümün zorunlu aşılama olduğunu bildirdi. Birçok sağlık ve bakım personelinin aşısız kalmaya devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Tüm sağlık çalışanları kendi sağlıkları, meslektaşlarını, ailelerini, uzun süreli bakım tesisi sakinlerini ve hastaları korumak için aşılanmalı. Aşı, salgını geride bırakmanın ve sıkı halk sağlığı tedbirlerinin geri gelmesini engellemenin birincil yoludur."