ABD’de satılan ekmeklerde cam parçası alarmı

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ABD’nin Upper Crust Bakery firması tarafından üretilen ve beş eyalette satılan bazı ekmek çeşitleri, cam parçaları içerebileceği şüphesiyle ikinci kez geri çağrıldı.

BAZI ÜRÜNLER RAFLARDAN ÇEKİLDİ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bu ürünlerin tüketilmesi durumunda boğazda ve sindirim sisteminde ciddi yaralanmalara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Giant Eagle market zinciri, 7-12 Nisan tarihleri arasında satışa sunulan Çok Tahıllı Ekşi Mayalı Taze Pişmiş Ekmek, Yarı Çok Tahıllı El Yapımı Ekmek ve Tam Tahıllı Ekşi Mayalı El Yapımı Ekmek ürünlerini raflardan çektiğini açıkladı.

Geri çağrılan ürünlerin Pennsylvania, Ohio, Maryland, Indiana ve Batı Virginia eyaletlerinde satışa sunulduğu bildirildi.

Yetkililer, ürünlerin geçici sağlık sorunlarına yol açabileceğini ancak kalıcı hasar riskinin düşük olduğunu belirtti.

UZMANLARDAN UYARI

Ekmeklerin üreticisi olan Maryland merkezli Upper Crust Bakery, 12 Nisan’da ilk geri çağırma duyurusunu yapmıştı. Bu çağrı, 818 kasayı kapsıyor ve 18 onsluk Çok Tahıllı Ekşi Mayalı ekmekler, 4 onsluk Ancient Grains Hoagie Rolls ve 20 onsluk Whole Grain Multigrain ekmekleri içeriyordu.

FDA’dan yapılan açıklamada, ürünlerin karton kutularda dondurulmuş şekilde gönderildiği belirtildi. Bu, ürün bütünlüğünü koruma amacıyla kullanılan yaygın bir uygulama olsa da, camın nasıl girdiği henüz netlik kazanmış değil.

Herhangi bir yaralanma raporu bulunmamakla birlikte uzmanlar, cam yutulması durumunda mide-bağırsak sisteminde delinme, enfeksiyon ve sepsis gibi ciddi komplikasyonların yaşanabileceği konusunda tüketicileri uyarıyor.

Giant Eagle, geri çağırmadan etkilenen müşterilere doğrudan ulaşarak ürünlerin tüketilmemesini ve imha edilmesini istedi. Gelişmeler yakından izleniyor.