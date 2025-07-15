ABD'de sel felaketi: Can kaybı 132'ye yükseldi

ABD'nin Teksas eyaletinde 4 Temmuz’da başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde, bilanço ağırlaşıyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 132’ye ulaştı.

36 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, selde en yüksek can kaybının olduğu Kerr bölgesinde 36’sı çocuk olmak üzere 106 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Travis bölgesinde 9, Kendall bölgesinde 8, Burnet bölgesinde 5, Williamson bölgesinde 3 ve Tom Green bölgesinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

101 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kayıp olan 101 kişiyi de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.