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    ABD'de sigara satışları 20 yılın ardından 2020'de ilk kez arttı

    ABD'de 20 yıldır düşen sigara satışlarının 2020 yılında yükseliş gösterdiği bildirildi.
    • AA
    • 27.10.2021 - 21:31
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    ABD'de sigara satışları 20 yılın ardından 2020'de ilk kez arttı

    ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun raporu, ülkede sigara satışlarının yüzde 0,4 oranında arttığını ortaya koydu.

    203,7 MİLYARA YÜKSELDİ

    Buna göre, toptan satılan sigara sayısı 2020'de 202,9 milyardan 203,7 milyara yükseldi.

    DİKKAT ÇEKİCİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

    Yüksek olmasa da artış, 20 yıldır düzenli biçimde düşen sigara kullanımı eğilimlerinde bir değişikliği yansıtması bakımından dikkat çekici olarak değerlendirildi.

    Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu yalnızlık, stres ve belirsizliğin, madde kullanımı için uygun bir ortam oluşturduğunu ifade etti.

    Bu yıl hisse değeri yüzde 16 oranında artan Marlboro sigaralarının üreticisi Altria, Amerikalıların salgın kapanması sırasında nikotini yeniden hayatlarına aldıklarını açıklamıştı.

    Geçen yıl yayınlanan bir araştırma, 2020 yılında ülkede alkol tüketimi sıklığının bir önceki yıla göre yüzde 14 arttığını ortaya koymuştu.

    ABD de sigara satışları 20 yılın ardından 2020 de ilk kez arttı #1

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