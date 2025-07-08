ABD'de silahlı saldırı dehşeti: 3 ölü, 12 yaralı

ABD'nin Philadelphia şehrine bağlı Grays Ferry Mahallesi, dün gece korkunç bir saldırıya sahne oldu.

Kalabalık bir grup genç sokak ortasında sohbet ettikleri sırada, başka bir grup yaklaşarak gençlere ateş açtı.

RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganların çevreye kontrolsüz şekilde ateş ettiği görülüyor.

Saldırıya uğrayan gençler de, şüphelilere aynı şekilde ateş açarak karşılık verdi.

Saldırının ardından çevredeki evler ve araçlar kurşunların hedefi olurken, insanlar can havliyle kaçmaya çalıştı.

Olay yerine yakın bir noktada bulunan polis ekipleri, silah seslerini duyar duymaz müdahalede bulundu.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Ancak polislerin karşılaştıkları manzara korkunçtu...

Yaşları 15 ila 24 arasında değişen 12 kişi kurşunlara hedef olmuştu.

Polisin yaptığı kontrollerde; Zahir Wylie (23), Jason Reese (19), Azir Harris (24) isimli gençlerin öldüğü belirlendi.

Hastaneye kaldırılan 12 yaralıdan birinin ise durumunun kritik olduğu belirtildi.

1 GÖZALTI

Yetkililer, saldırganların sokakta ve çevredeki evlere doğru gelişigüzel ateş açtığını, olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulunduğunu açıkladı. Polis, saldırının nedeni ve kimler arasında gerçekleştiğine ilişkin detayları araştırırken, olayla ilgili en az bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Philadelphia Polis Komiseri yaptığı açıklamada, saldırıyı "korkakça ve kontrolsüz bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi. Çocukların ve sivillerin bulunduğu bir alanda rastgele ateş açılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Komiser, faillerin en kısa sürede adalet önüne çıkarılacağını belirtti.

"BİR PARÇAMI ALDILAR"

Hayatını kaybeden Azir Harris’in babası Troy Harris, oğlunun ölüm haberini aldığında yıkıldığını söyledi.

Azir’in 17 yaşındayken başka bir silahlı saldırı sonucu felç kaldığını, buna rağmen hayata tutunmaya çalıştığını anlatan baba Harris, şöyle konuştu:

"Benim sadece oğlum değil, arkadaşımdı. Onu tekrar kaybettim… Bu sefer geri gelmeyecek. Benden bir parça aldılar. Oğlum tekerlekli sandalyeye mahkumdu ama hayata karşı çok güçlüydü. Daha fazlasını istiyordu."

BÖLGEDE ŞİDDET TIRMANIYOR

Bu saldırı, Philadelphia’da son günlerde yaşanan birçok silahlı olaydan sadece biri.

Polis verilerine göre cumadan bu yana dört günde toplam 46 kişi silahlı saldırılarda yaralandı.

Cumartesi sabahı South 11th Street’teki bir barda sekiz kişi vuruldu. Pazar günü Edgley Street’te üç kişi, pazartesi sabahı ise 62. ve Vine Caddeleri yakınında dört kişi daha vuruldu.