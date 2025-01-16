ABD'de silikonları vücudunu çürüttü, göğüslerini kaybetti

Haber Merkezi

Son zamanlarda giderek artan estetik furyası, ünlüleri de içine çekiyor.

Art arda estetik ameliyatlar için bıçak altına yatan ünlüler, bazen olumsuz örnek teşkil edebiliyor.

Beğendiği, örnek aldığı kişilere özenerek ameliyat olan binlerce kişi, bu işlemlerin risklerini ve acısını ise tek başlarına tecrübe etmek zorunda kalıyor.

ABD'li model Adrienne Curry ise, göğüs estetiği sonrası yaşadığı korkunç bir olayı anlattı.

GÖĞÜSLERİNİ KAYBETTİ

The Sun’a konuşan televizyon yıldızı, yaptırdığı göğüs implantının ardından göğüslerinin zedelendiğini ve çürüdüğünü dile getirdi.

Bu süreçte yaşadığı fiziksel ve psikolojik zorlukları paylaşan 42 yaşındaki Curry, estetik operasyonların risklerine dair farkındalık yaratmak istediğini belirtti.

ERKEK ARKADAŞI YÜZÜNDEN ESTETİK YAPTIRDI

Gençliğinde göğüslerinin sağ tarafındaki şeklin özgüvenini etkilediğini ve bu nedenle silikon implant yaptırmaya karar verdiğini söyleyen Curry, "Aslında gençken göğüslerim mükemmeldi, ancak genetik bir bozukluk nedeniyle ameliyata yöneldim." ifadelerini kullandı.

Bu kararı almasında, o dönemki erkek arkadaşından gelen “aşağılayıcı” bir yorumun da etkili olduğunu dile getiren yıldız, "Yeterince iyi olmadığımı düşündüm ve ameliyat oldum." dedi.

VÜCUDU ÇÜRÜMEYE BAŞLADI

2006 yılında Beverly Hills’te 15 bin dolar harcayarak yaptırdığı ilk implant operasyonunun ardından vücudunun implantları reddettiğini belirten Curry, sözlerine şöyle devam etti:

Ameliyat sonrası ağrılarım hiç geçmedi. Göğüs kaslarım kalıcı olarak zarar gördü ve atletik yeteneklerim kısıtlandı. 2007 yılında ikinci bir ameliyat geçirdim ancak bu da sorunları çözmedi. Vücudum implantların etrafında yara dokusu oluşturdu ve kapsüler kontraktür yaşadım. Göğüslerime toplamda 30 bin dolar harcadım, ama sonuç felaketti.

"KİBRİM YÜZÜNDEN GÖĞÜSLERİMİ KAYBETTİM"

Ocak 2020'de implantlarını çıkarttırmaya karar veren Curry, operasyon sırasında sağ göğsündeki implantın yırtıldığını ve bu durumun göğsünün doğal dokusunu bozduğunu anlattı.

Curry, ameliyat sonrası yaşadığı fiziksel ve duygusal travmayı "Göğüslerimin büyük bir kısmı ameliyat sırasında alınmak zorunda kaldı. Göğüslerimi kaybettim. Bu tamamen benim kibrim yüzünden oldu." sözleriyle dile getirdi.

SAĞLIĞINI KAZANABİLMEK İÇİN TÜM EŞYALARINI SATTI

Şu an Montana’da eşi Matthew Rhode ile birlikte yaşayan Curry, implantlarının çıkarılma masraflarını karşılayabilmek için Hollywood’dan kalan tüm değerli eşyalarını sattığını açıkladı.

Ünlü model, implantlarından kurtulmanın ardından vücudunu yeniden kabul etmekte zorlandığını ancak bu süreçte eşinin desteği sayesinde güç bulduğunu belirtiyor.