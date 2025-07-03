ABD'de sınır dışı edilen yamyam uçakta kendini yedi

ABD İç Güvenlik Sekreteri Kristi Noem, Florida Everglades’te yeni açılan “Alligator Alcatraz” adlı göçmen gözaltı merkezini Başkan Donald Trump ile beraber gezdi.

Noem, gezi sonrası düzenlenen bir basın toplantısında, sınır dışı edilen bir göçmen hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Noem, Florida’daki basın toplantısında, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ile çalışan bazı ABD Polis Teşkilatı (US Marshals) görevlileriyle yaptığı bir konuşmayı aktardı.

SINIR DIŞI EDİLEN YAMYAM KENDİNİ YEDİ

Noem’e göre, görevliler bir “yamyam” olarak tanımladıkları bir göçmeni sınır dışı etmek üzere uçağa bindirdi, ancak bu kişi uçakta kendi kollarını yemeye başladı.

"BU AKIL HASTASI İNSANLAR AMERİKA SOKAKLARINDA DOLAŞIYOR"

Noem, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz katillerin, tecavüzcülerin, insan tacirlerinin ve uyuşturucu satıcılarının peşine düşüyoruz, onları sokaklarımızdan temizleyip bu ülkeden gönderiyoruz. Çünkü Joe Biden en kötülerini bu ülkeye soktu. Geçen gün ICE ile birlikte çalışan bazı federal polislerle konuştum. Bana bir yamyamı yakaladıklarını, uçağa bindirip ülkesine geri göndermek üzere olduklarını söylediler.

Uçakta koltuğunda otururken kendini yemeye başlamış! Onu uçaktan indirip tıbbi müdahale yapmak zorunda kalmışlar. İşte bu kadar akıl hastası insanlar Amerika sokaklarında dolaşıyor. Biz de onları hedef alıp ülkemizden çıkarmaya çalışıyoruz çünkü bu kadar akıl hastası insanlar burada olmamalı."

"HEM KENDİNİ HEM BAŞKALARINI YEDİ"

Aynı iddiayı, geçen hafta Fox News sunucusu Jesse Watters ile yaptığı bir röportajda da dile getiren Noem, bir görevlinin kendisine “Bu kişi yamyam olduğunu söylüyordu ve hem başkalarını hem de kendini yedi.” dediğini aktardı.

Noem, bu olayın, Biden yönetiminin göçmen politikaları nedeniyle ülkeye giren “en kötü suçluların” bir örneği olduğunu savundu.