ABD'de sınırdaki isimsiz mezarlarda 56 ceset bulundu

Haber Merkezi

Meksika bu olayı konuşuyor...

Ülkenin kuzeyinde, Amerika Birleşik Devletleri sınırından çok da uzak olmayan bir bölgede, işaretlenmemiş toplu mezarlarda en az 56 ceset bulunduğunu bildirdi.

Kalıntılar arasında bazı cesetler, bazı tam iskeletler ve diğer kısmi kalıntıların yanı sıra giysiler ve mermi kovanlarının da yer aldığı belirtildi.

BİRKAÇ GÜNLÜK OPERASYON

Açıklamada, cesetlerin bu hafta başında, ABD'ye giden uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı rotası üzerinde yer alan Chihuahua eyaletinde, birkaç gün süren askeri destekli bir operasyonla çıkarıldığı belirtildi.

Savcılar kurbanların olası kimlikleri hakkında ayrıntı vermedi.

Kurbanların kimliklerinin tespit edilebilmesi umuduyla, insanların ölüm zamanı ve nedeninin belirlenmesi için adli tıp laboratuvarına gönderildiğini söylediler.

Yerel basına göre cesetler, Juárez kartelinin sınırda faaliyet gösteren silahlı kollarından biri olan La Linea adlı suç örgütünün kontrolündeki “El Willy” olarak bilinen bölgeden çıkarıldı.

345 BİNDEN FAZLA KAYIP İNSAN VAR

Toplu mezarlar Meksika genelinde, özellikle de kartel şiddetinin hüküm sürdüğü bölgelerde sık sık görülüyor.

Ülkenin ulusal kayıtlarına göre Meksika'da kayıp olduğu bildirilen 345 binden fazla insan var.

Geçtiğimiz ay Meksikalı yetkililer, Meksika'nın kuzeyindeki Chihuahua eyaletinde gizli mezarlara gömülmüş 12 ceset buldu.

El Paso, Teksas sınırının karşısında yer alan Ciudad Juarez'den yaklaşık iki saat uzaklıkta da birkaç mezarda 12 ceset daha bulundu.

250'DEN FAZLA KAFATASI BULUNMUŞTU

Meksika'nın 2006 yılında uyuşturucu kartellerine karşı büyük bir saldırı başlatmasından bu yana ülke genelinde 450 binden fazla insan öldürüldü.

Meksika'daki en büyük toplu mezarlardan biri 2017 yılında Veracruz şehrinin eteklerinde uyuşturucu kartellerine ait olduğu anlaşılan bir toplu mezarlıkta 250'den fazla kafatasının bulunmasıyla ortaya çıkmıştı.