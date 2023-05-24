ABD'de skandal: Binlerce çocuk, 451 din adamının cinsel istismarına uğradı ABD’nin Illinois Eyaleti Başsavcılığı, 1997 çocuğun 451 Katolik din adamının cinsel istismara uğradığını duyurdu. Soruşturma raporunda, 451 din adamının isimleri açıklandı.

DHA

1950 ile 2019 yılları arasında ABD’nin Illinois eyaletinde bin 997 çocuğun, 451 Katolik din adamının cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Korkunç olayla ilgili ABD’nin Illinois Eyaleti Başsavcılığı, açıklama yaptı.

Eyalet Başsavcısı Kwame Raoul, şunları söyledi:

"600'den fazla gizli temas kuruldu"

Savcılarım ve müfettişlerim, piskoposlukların elindeki 100 bin sayfadan fazla belgeyi inceleyerek, binlerce piskoposluk dosyasını gözden geçirdi. Piskoposluk yönetimi ve temsilcileriyle röportajlar ve görüşmeler yapmak için sayısız saat harcadılar. Ve bu soruşturma boyunca, ofisimle e-postalar, mektuplar, sesli mesajlar, röportajlar ve telefon görüşmeleri yoluyla hayatta kalanlardan 600'den fazla gizli temas kuruldu.

"Asla yasal anlamda adaleti göremeyecekler"

Başsavcı Raoul, 451 din adamının isimlerini ve ayrıntılı bilgilerini soruşturma raporunda sunduklarını vurgulayarak “Onlarca yıllık Katolik yönetimi kararları ve politikaları, bilinen çocuk cinsel istismarcılarının genellikle göz önünde saklanmalarına izin verdi. Katolik din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismarından sağ kurtulan pek çok kişi, zamanaşımı sık sık meydana geldiği için asla yasal anlamda adaleti göremeyecek.” ifadelerini kullandı.