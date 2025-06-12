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Haber Merkezi

ABD'de göçmen krizi büyüyor...

Son seçimde göçmen karşıtı söylemleri ve göçmenleri sınır dışı etme vaadiyle kampanya yaparak zafere ulaşan ABD Başkanı Donald Trump, bir önceki döneminde yarıda bıraktığı politikalarına devam ediyor.

ABD'DE GÖÇMEN AVI

Bu kapsamda bazı eyaletlerde adeta göçmen avı başladı.

ABD'nin Los Angeles kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından çok sayıda göçmen gözaltına alındı.

SOKAKLAR KARIŞTI

Gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler ise tüm dünyanın gündeminde.

Bir yandan göçmenlere destek amacıyla başlayan sokak olayları sürerken ABD polisi, göçmen avına devam ediyor.

TARLA BASKINI: MEVSİMLİK İŞÇİLİK YAPAN GÖÇMENLER YAKALANDI

Bu kapsamda ICE ekipleri, Kaliforniya'da tarlalara baskın düzenledi.

Büyük çoğunluğu göçmenlerden oluşan mevsimlik işçiler, tek tek gözaltına alındı.

O baskın anları, yerel ve ulusal TV kanallarında canlı yayınlandı.

ABD'DE GÖÇMENLERE DESTEK PROTESTOLARI

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafızı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken Bakan Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.