ABD’de teleferikte mahsur kalan 170 kişi kurtarıldı
DHA

ABD’nin Colorado eyaletinde cumartesi günü teleferiğe binen 170'ten fazla kayakçı, korku dolu anlar yaşadı.

Merkeze doğru ilerleyen teleferik aniden havada arızalandı.

Bir anda duran teleferikte bulunan kayakçılar paniğe kapıldı.

5 SAAT SONUNDA KURTARILDILAR

Durumun ihbar edilmesiyle kayak merkezine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

5 saat süren kurtarma operasyonunun ardından 170'ten fazla kayakçı kurtarıldı.

Kayak merkezi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir