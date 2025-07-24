ABD'de Temsilciler Meclisi, Epstein belgeleri için Adalet Bakanlığına celp gönderecek

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulundu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer aldı.

ADALET BAKANLIĞI İNCELEMEYE ALDI

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme geldi.

Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce görüntünün incelendiğini aktardı.

İSRAİL İÇİN ÇALIŞIYORDU İDDİASI

İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı; aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein’ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklandı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etti.

TEMSİLCİLER MECLİSİ CELP GÖNDERECEK

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesinde, Adalet Bakanlığına konuya ilişkin celp gönderilmesi talebi oylandı.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Summer Lee tarafından sunulan talep, 2'ye karşı 8 oyla kabul edildi.

TASLAK HAZIRLANIYOR

Celp taslağının hazırlanması için çalışmalara başlandı.

Celbde, Epstein belgelerinde yer alan isimlerin ve tüm bilgilerin paylaşılması talep ediliyor. Söz konusu belgeler Komite tarafından incelenecek ancak kamuoyuyla paylaşılmayacak.

ORTAĞI İFADEYE ÇAĞRILDI

Komite ayrıca, Epstein'in suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle mahkum olan Ghislaine Maxwell'i ifadeye çağırdı.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden çağırılan Maxwell'in ifadesinin benzer vakaların önüne geçilmesi ve yasal çözüm yollarının değerlendirilmesi için istendiği bildirildi.