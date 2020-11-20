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- ABD'de tren bekleyen yolcu kadını raylara itti
ABD'de tren bekleyen yolcu kadını raylara itti
ABD’de evsiz bir kişi, metro istasyonunda tren bekleyen kadın yolcuyu trenin altına iterken, şans eseri kurtulan kadının yaşadıkları kameralara yansıdı.
- DHA
- 20.11.2020 - 17:57
New York'un Manhattan yakasındaki Union Square metro istasyonunda meydana gelen olayda, evsiz olduğu ifade edilen Aditya Vemulapati adlı şahıs, tren bekleyen kadını arkasından yaklaşarak bir anda raylara itti.
Polis, elektriği keserek kadını tren vagonunun altından çıkardı.
HAFİF YARALANDI
Şans eseri hafif yaralanan kadın, Bellevue Hastanesi’ne kaldırılırken, kadını raylara iten Aditya Vemulapati gözaltına alındı.