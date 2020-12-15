Euro
9.5501
0.08%
Dolar
7.8572
0.08%
Altın
464.65
0.63%
Borsa
1.389
0%
Bitcoin
150.990
0.14%
EXEN Coin
10.80
0.37%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    ABD'de Trump destekçileri ve karşıtları birbirine girdi

    Washington'da Trump destekçileri, karşıt grupla kavga etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2020 - 08:53
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 09:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de Trump destekçileri ve karşıtları birbirine girdi

    ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından toplanan Seçiciler Kurulu, Joe Biden'ı ülkenin 46. başkanı olarak resmen onayladı.

    Seçiciler Kurulu oylamasından önce Başkan Donald Trump'ın destekçileri, başkent Washington DC'de geçtiğimiz günlerde gösteri yaptı.

    TRUMP DESTEKÇİLERİ SOKAKLARDA

    Bir araya gelen yüzlerce Trump destekçisi, sloganlar atarak Washington DC sokaklarında tur attı.

    ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

    Trump taraftarlarının gösterisinde gerilim zaman zaman yükseldi. Trump destekçileri ve karşıtları arasında kavga yaşandı. Güvenlik güçleri, kavgayı yatıştırmakta zorlandı.

    Yere düşürülen bir kişinin öldüresiye dövülmesi saniye saniye kaydedildi. 23 kişinin gözaltına alındığı olaylarda 9 kişi yaralandı.

    ABD'de Trump destekçileri ve karşıtları birbirine girdi ViDEO

    ABD de Trump destekçileri ve karşıtları birbirine girdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir