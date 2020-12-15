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ABD'de Trump destekçileri ve karşıtları birbirine girdi
Washington'da Trump destekçileri, karşıt grupla kavga etti.
- Haber Merkezi
- 15.12.2020 - 08:53
- Güncelleme : 15.12.2020 - 09:13
ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından toplanan Seçiciler Kurulu, Joe Biden'ı ülkenin 46. başkanı olarak resmen onayladı.
Seçiciler Kurulu oylamasından önce Başkan Donald Trump'ın destekçileri, başkent Washington DC'de geçtiğimiz günlerde gösteri yaptı.
TRUMP DESTEKÇİLERİ SOKAKLARDA
Bir araya gelen yüzlerce Trump destekçisi, sloganlar atarak Washington DC sokaklarında tur attı.
ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER
Trump taraftarlarının gösterisinde gerilim zaman zaman yükseldi. Trump destekçileri ve karşıtları arasında kavga yaşandı. Güvenlik güçleri, kavgayı yatıştırmakta zorlandı.
Yere düşürülen bir kişinin öldüresiye dövülmesi saniye saniye kaydedildi. 23 kişinin gözaltına alındığı olaylarda 9 kişi yaralandı.
ABD'de Trump destekçileri ve karşıtları birbirine girdi ViDEO