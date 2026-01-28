ABD'de Türk Mehmet Öz, Ermeni çetelerin peşine düştü: 3,5 milyar dolarlık vurgun ifşa etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin sağlık sistemi bir Türk'e emanet...

ABD Başkanı Donald Trump tarafından, Amerikan sağlık sisteminin en kritik pozisyonlarından biri olan Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) Başkanlığı’na atanan Dr. Mehmet Öz, suç dünyasına karşı sahaya indi.

Öz, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı ve görüntülü paylaşımda, Kaliforniya’nın Los Angeles kentindeki sağlık hizmetlerine ilişkin gündemi sarsan bir değerlendirmede bulundu.

3,5 MİLYAR DOLARLIK VURGUNU İFŞA ETTİ

65 yaşındaki doktor, Los Angeles’ta sağlık sektöründe bakımevleri üzerinden 3,5 milyar dolarlık dolandırıcılık yapıldığını ve bazı grupların doktorlarla işbirliği içinde olduğunu açıkladı.

Öz, çoğunluğunu Rus ve Ermeni kökenli olduğunu iddia ettiği grupların yönettiğini söylediği bakımevlerinde gerçekte hasta bakılmadığını savundu.

"BURASI YOLSUZLUĞUN MERKEZ ÜSLERİNDEN BİRİ HALİNE GELMİŞ DURUMDA"

Rus ve Ermeni mafyasını hedef alan Öz, "Burası; yolsuzluk, israf ve suistimalin Amerika'daki merkez üslerinden biri haline gelmiş durumda.

Sadece Los Angeles County’de 3,5 milyar dolarlık bir rakam söz konusu." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dr. Öz’ün verdiği bilgilere göre, Los Angeles’ta hospice hizmetlerine yönlendirme sayısı son beş yılda yedi kat arttı.

Öz, bunun doğal bir artış olmadığını belirterek federal soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"İŞİN BOYUTU O KADAR BÜYÜK Kİ..."

Dolandırıcılığın boyutunun Minnesota'dakinden çok daha yüksek olduğunu söyleyen Öz, "Doktorları yozlaştırıyorlar, dolandırıcılığı normalleştiriyorlar.

İşin boyutu o kadar büyük ki, buna karşı sert bir şekilde harekete geçtik." ifadelerini kullandı.

KALİFORNİYA VALİSİ NEWSOM YALANLADI

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’ın Basın Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Öz’ün açıklamalarına yanıt verildi.

Paylaşımda, eyaletin dolandırıcılıkla mücadele için yıllar önce adım attığı belirtilerek bakımevlerine lisans verme uygulamasının 2022’den itibaren sonlandırıldığı ifade edildi.

MİNNESOTA'YA 'FEDERAL FON' RESTİ

Öte yandan Dr. Öz, Minnesota eyaletinde yaşandığı öne sürülen Medicaid yolsuzlukları nedeniyle de Vali Tim Walz ile karşı karşıya gelerek eyalet programının "bütünlüğü sağlanana kadar" Medicaid fonlarının kesileceğini duyurdu.

Minnesota’da bazı “kötü aktörler” aracılığıyla 1 milyar doların üzerinde yolsuzluk yapıldığını iddia eden Öz, paranın bir kısmının Somali merkezli El-Şebab örgütüne kadar uzanmış olabileceğini belirterek "CMS çalışanları, Medicaid’te daha önce böyle bir şey görmediklerini söylüyor. En tepeden en alta kadar herkesin soruşturulması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.