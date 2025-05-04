ABD'de uçak kazası: 1 ölü

DHA

Yine ABD, yine bir uçak kazası....

2025 yılı itibarıyla birçok ölümlü uçak kazalarının yaşandığı ülkede, yeni bir olay daha yaşandı.

Kaliforniya eyaletinde bir havalimanından kalkış yapan tek motorlu uçak, Simi Valley'de havadayken irtifa kaybı yaşadı.

İKİ EV ÇARPTI

Aniden alçalan uçak bölgedeki iki eve çarptı.

Kaza sonrası ağır hasar alan uçak, bölgede bir araziye düştü.

PİLOT ÖLDÜ

Kazada uçağın pilotunun hayatını kaybettiği ve 2 evin hasar aldığı kaydedildi.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.