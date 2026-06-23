Cristiano Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu oldu

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Bir kez daha tarihe adını yazdı.

2026 Dünya Kupası K Grubu ikinci maçında Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi.

Portekiz, karşılaşmaya hızlı başlayarak 6. dakikada Cristiano Ronaldo'nun bulduğu golle öne geçti.

6 FARKLI DÜNYA KUPASI'NDA GOL ATTI

41 yaşındaki efsane isim bu golle 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olarak tarihe geçti.

İlk Dünya Kupası golünü 2006'da 21 yaşındayken Almanya'ya atan Ronaldo, aradan geçen 20 yılın ardından gollerini sıralamaya devam ediyor.

DÜNYA KUPASI'NDA GOL ATAN EN YAŞLI İKİNCİ FUTBOLCU

Öte yandan Ronaldo, Roger Milla'dan sonra Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu oldu.

BİN GOLE ADIM ADIM

Kariyerindeki 974. golünü atan yıldız futbolcu, bin gol hedefine doğru ilerlemeyi sürdürüyor.

Ronaldo, grubun ilk maçında Demokratik Kongo'ya karşı gösterdiği performans nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.