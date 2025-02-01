ABD'de uçak kazası: Askeri helikopterin kara kutusu bulundu

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ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'nda 29 Ocak'ta, American Airlines'a ait bir uçakla Black Hawk tipi askeri helikopterin çarpıştığı kazada, nehre düşen yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı.

Yaşanan feci kazada 67 kişi hayatını kaybetmişti.

ASKERİ HELİKOPTERİN KARA KUTUSU BULUNDU

ABD'de bir yetkili askeri helikopterin kara kutusunun bulunduğunu açıkladı.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB) yetkilileri gazetecilere verdiği demeçte, "Sikorsky'nin kara kutusunu kurtardığımızı söyleyebilirim." dedi.

Yetkili, kara kutunun NTSB merkezinde "güvenli bir şekilde" tutulduğunu söyledi.

Ayrıca, "Tıpkı bulunan diğer iki kayıt cihazında olduğu gibi, ne zaman ve nasıl harekete geçileceğini belirlemek için bir değerlendirme başlayacak. Size görsel incelemeden söyleyebilirim ki, şu anda kara kutunun tehlikede olduğunu gösterecek bir dış hasar görmedik." açıklaması yapıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERDEN 41'İNİN CESEDI ÇIKARILDI

Yaşanan diğer bir gelişmede ise İtfaiye ve Acil Tıp Hizmetleri Şefi John Donnelly, arama ekiplerinin Potomac Nehri'nden 41 ceset çıkardığını söyledi.

Donelly, "41 ceset çıkardık ve bu kurbanlardan 28'inin kimliği kesin olarak belirlendi; bu sabah saat 6 itibarıyla, 18 aileye yakınları bildirildi." dedi.

"Tüm cesetleri çıkarmayı umduklarını" belirten Donelly, ekiplerin hala çalıştığını, diğer cesetlere ulaşmak için enkazın sudan çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Toplantıya katılan yetkililer de kaza sonrası havalimanındaki 3 pistten ikisinin kapatıldığını, bunun günlük yaklaşık 800 uçuştan 100'ünün iptal edilmesine yol açtığını belirtti.

Arama çalışmalarının olay yerinde ve saha dışında yaklaşık 800 görevlinin katılımıyla sürdürüldüğü kaydedildi.

ABD'NİN BAŞKENTİNDEKİ UÇAK KAZASI

ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı bir açıklamayla, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir uçakla Black Hawk tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanına kısa mesafede meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın muhtemel sebebine ilişkin, "Helikopter, yanlış zamanda yanlış yerdeydi." demişti.

Kazanın "büyük bir trajedi" olduğunu ve önlenebilmesi gerektiğini belirten Trump, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı." ifadesini kullanmıştı.