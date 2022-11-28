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    ABD'de uçak yüksek gerilim hattına çarptı, 88 bin kişi elektriksiz kaldı

    Küçük bir uçak, yüksek gerilim hattına çarptı, 30 metre yükseklikte asılı kaldı. Kaza sonrası 88 bin kişinin elektriksiz kaldığı, uçaktaki 3 kişinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • 28.11.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 10:09
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    ABD'de uçak yüksek gerilim hattına çarptı, 88 bin kişi elektriksiz kaldı

    ABD'nin Maryland eyaletinde küçük uçak, yüksek gerilim hattına çarptı.

    Montgomery County İtfaiye ve Kurtarma Servisi yetkilisi Pete Piringer, küçük uçağın, eyalete bağlı Gaithersburg kentindeki yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra 30 metre yükseklikte asılı kaldığını açıkladı.

    88 bin kişi elektriksiz kaldı

    Piringer, uçaktaki üç kişi ile temas kurulduğunu ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

    Kaza nedeniyle bölgede trafik ışıkları da dahil geniş çaplı elektrik kesintisi olduğu bilgisini paylaşan Piringer, yaklaşık 88 bin kişinin elektriksiz kaldığını aktardı.

    Yollar kapatıldı

    AA’da yer alan habere göre Piringer, kazanın yaşandığı bölgeye yakın yolların da kapatıldığını bildirdi.

    ABD'de uçak yüksek gerilim hattına çarptı VİDEO

    ABD de uçak yüksek gerilim hattına çarptı, 88 bin kişi elektriksiz kaldı #1

    ABD de uçak yüksek gerilim hattına çarptı, 88 bin kişi elektriksiz kaldı #2

    ABD de uçak yüksek gerilim hattına çarptı, 88 bin kişi elektriksiz kaldı #3

    ABD de uçak yüksek gerilim hattına çarptı, 88 bin kişi elektriksiz kaldı #4

    ABD de uçak yüksek gerilim hattına çarptı, 88 bin kişi elektriksiz kaldı #5

    ABD de uçak yüksek gerilim hattına çarptı, 88 bin kişi elektriksiz kaldı #6


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