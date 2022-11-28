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ABD'de uçak yüksek gerilim hattına çarptı, 88 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD'de uçak yüksek gerilim hattına çarptı, 88 bin kişi elektriksiz kaldı

Küçük bir uçak, yüksek gerilim hattına çarptı, 30 metre yükseklikte asılı kaldı. Kaza sonrası 88 bin kişinin elektriksiz kaldığı, uçaktaki 3 kişinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.