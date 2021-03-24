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    ABD'de uçaktan ilk kim inecek kavgası

    Uçağın Phoenix'e varışının ardından iki yolcu arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 09:37
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    ABD'de uçaktan ilk kim inecek kavgası

    Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan havalanarak Arizona eyaletinin Phoenix şehrine varan Amerikan Hava Yolları'na ait uçağın inişinin ardından ortalık karıştı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki yolcunun uçaktan inme konusunda tartışma yaşadığı belirtildi.

    'ÖNCE KİM İNECEK' TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

    Uçaktan önce kimin ineceğiyle ilgili başlayan tartışma kısa sürede arbedeye döndü.

    Bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, bazı yolcuların kavgaya karıştığı görüldü. Arbede sırasında bazılarının attığı çığlık duyuldu.

    ABD'de uçaktan ilk kim inecek kavgası ViDEO

    ABD de uçaktan ilk kim inecek kavgası #1

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