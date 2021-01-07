ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından, olayları bastırması için görevlendirilen Ulusal Muhafızlar’ın Kongre binasına girişi görüntülendi.

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binasında seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri, Kongre binasını bastı.

Trump yanlılarının Kongre'yi basmasının ardından başlayan olaylar, kontrolden çıktı. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken, 52 kişi de gözaltına alındı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI TANSİYONU YÜKSELTTİ

Olayların fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump, açıklamaları ve paylaşımlarıyla kalabalığın öfkelenerek şiddetin ve tansiyonun artmasına neden oldu.

Trump, destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Ulusal Muhafızlara Kongre Binası'na giriş emri verdi.

ABD’de Ulusal Muhafızlar’ın Kongre binasına girişi görüntülendi- İZLE

ULUSAL MUHAFIZLAR'IN KONGRE BİNASINA GİRDİ

Trump destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesinin ardından olaylara müdahale etmeleri için görevlendirilen Ulusal Muhafızlar, Kongre binasına girdi.