Erzurum'da takla atan otomobildeki 3 kişi can verdi

AA & Ensonhaber
Erzurum'un Narman ilçesi Kireçli mevkisinde Yusuf Koç (65) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve yaklaşık 100 metrelik mesafeden tali yola düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 kişi öldü
Sağlık ekipleri otomobildeki Güven Külekçi (56) ve Veysel Koç'un (65) kaza yerinde öldüğünü belirledi.
Yusuf Koç da ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan E.K. (47) ile B.K. (49), sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılarının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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