ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 1 kişi öldü ABD'nin North Carolina Üniversitesindeki silahlı saldırıda bir öğretim görevlisi yaşamını yitirdi.

AA

ABD'nin North Carolina eyaleti polis yetkilileri, North Carolina Üniversitesi'nin Chapel Hill kampüsündeki olayda ismi açıklanmayan bir öğretim görevlisinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırganın olaydan yaklaşık 3 saat sonra gözaltına alındığını kaydeden yetkililer, zanlının kimliği ve saldırı sebebi hakkında ise bilgi vermedi.

Yetkililer, saldırı ile ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Uyarı yapılmıştı

ABD'nin North Carolina Üniversitesinde önceki gün 'kampüste silahlı ve tehlikeli bir kişi bulunduğu' uyarısı yapılmıştı.

Polis, geniş güvenlik önlemleri altında üniversiteye giriş ve çıkışları kapatarak saatlerce şüpheliyi aramıştı.

Yeni öğretim yılının ikinci haftasına giren North Carolina Üniversitesinde 4 bin öğretim görevlisi, 9 bin çalışan ve 32 bin öğrenci bulunuyor.