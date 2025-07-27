ABD’de ünlü dondurma markası için alarm verildi: Ülke genelinde toplatılıyor

ABD genelinde satılan popüler dondurma markası Tropicale Foods, ürün içeriklerinde yapılan etiketleme hatası nedeniyle ciddi bir geri çağırma süreci başlattı.

Şirket, Helados Mexico ve La Michoacana markalı bazı dondurmaların içerik listesinde "süt" ifadesinin eksik olduğunu ve bu durumun alerjik bireyler için hayati risk taşıdığını duyurdu.

Ontario, Kaliforniya merkezli Tropicale Foods, geri çağırılan dondurmaların içeriğinde krem yer almasına rağmen, etiketlerde açıkça "süt" ifadesinin bulunmadığını belirledi.

Bu durum, özellikle süte karşı alerjisi veya duyarlılığı olan tüketiciler için büyük bir tehlike oluşturuyor.

TÜKETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI

FDA’ya yapılan bildirimde, bu nedenle bir tüketici hastalığı vakası rapor edildiği açıklandı.

Şirket, tüm tüketicilerin ürün etiketlerini kontrol etmeleri ve süte karşı hassasiyeti olanların bu ürünleri kesinlikle tüketmemeleri gerektiğini vurguluyor. İşte etkilenen ürünler: