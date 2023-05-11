ABD'de üretici enflasyonu nisanda beklentilerin altında geldi ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faiz kararını etkileyen etkenlerden birisi olan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın nisan ayına ait açıkladığı ÜFE nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Bu dönemde beklentilerin altında yükseliş kaydeden verinin yüzde 0,3 artması öngörülüyordu. ÜFE, martta ise yüzde 0,4 azalmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

Yıllık bazda da yüzde 2,3 arttı

Üretici fiyatları, nisanda yıllık bazda da yüzde 2,3 arttı.

Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 2,4 olması öngörülüyordu. Üretici enflasyonu, martta yıllık bazda yüzde 2,7 olmuştu.

Çekirdek ÜFE aylık bazda yüzde 0,2 yükseldi

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de nisanda aylık bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 3,2 ile Mart 2021'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

Çekirdek ÜFE piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti

Aylık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen çekirdek ÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,3 artması öngörülüyordu.

Çekirdek ÜFE, martta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,4 artmıştı.