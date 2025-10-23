ABD'de uyuşturucu etkisindeki tır sürücüsü, araçları biçti: 3 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, Ontario şehrindeki 10 Freeway otoyolunda salı günü korkunç bir kaza meydana geldi. Uyuşturucu madde etkisindeki 21 yaşındaki kamyon şoförü Jashanpreet Singh, kontrolünü kaybederek önde seyreden araçlara çarptı.

KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zincirleme kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı ve 8 araç hasar gördü. Singh, kazanın ardından uyuşturucu etkisinde araç kullanmak ve araçla adam öldürme suçlarından tutuklandı.

ARAÇ İÇİ KAMERASI KAZAYI KAYDETTİ

Kaliforniya Karayolu Devriyesi (CHP) yetkilisi Rodrigo Jimenez, sürücünün hastanede kontrol edildiğini ve uyuşturucu etkisi altında araç kullandığının tespit edildiğini açıkladı. CHP ekipleri, kazaya neden olan kamyonu mekanik açıdan inceleyeceklerini belirtirken araç içi kamera görüntülerinin, sürücünün önünü kimsenin kesmediğini açıkça gösterdiğini ifade etti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.