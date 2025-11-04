ABD’de vali seçimlerinde bomba alarmı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’nin New Jersey eyaletinde halk, yeni valiyi belirlemek için sandık başına giderken seçim günü bomba tehdidi paniği yaşandı. Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill ile Cumhuriyetçi Parti adayı Jack Ciattarelli arasındaki yarış sürerken, birçok bölgeye e-posta yoluyla yapılan bomba ihbarları oy verme işlemini aksattı.

BİRÇOK MERKEZ KAPATILDI VEYA TAŞINDI

Paterson, Bergen, Essex, Mercer, Middlesex, Monmouth, Ocean ve Passaic bölgelerinde yapılan ihbarlar nedeniyle bazı oy verme merkezleri geçici olarak kapatıldı, bazıları ise güvenli bölgelere taşındı. Güvenlik güçleri, “her ihtimale karşı” tüm noktalarda inceleme başlattı.

New Jersey Başsavcılığı, yapılan açıklamada “Sabah saatlerinde kolluk kuvvetleri e-posta yoluyla gelen tehditlere hızlı şekilde yanıt verdi. Oy verme yerlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemler alındı” ifadelerini kullandı.

POLİS TÜM MERKEZLERDE ARAMA YAPTI

Polis ekipleri tehdit alınan merkezlerde kapsamlı incelemeler gerçekleştirdi. Bazı bölgelerde oy verme işlemi kısa süreliğine durdurulurken, daha sonra yeniden başlatıldı. Kapatılan noktalarda seçmenler alternatif merkezlere yönlendirildi.

TEHDİTLER ASILSIZ ÇIKTI

Newark Polisi, bomba tehdidi içeren e-postaların sahte olduğunu ve kaynağının araştırıldığını duyurdu. Gotthard Caddesi’ndeki ihbarın “asılsız” olduğu belirlendi. Newark’taki hiçbir oy kullanma merkezinin kapalı olmadığı bildirildi.

"TEHDİTLERİ CİDDİYE ALIYORUZ"

Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Tehditleri çok ciddiye alıyoruz. Oy verme merkezlerini geçici olarak boşalttık ancak şu anda tüm merkezler güvenli ve vatandaşlarımızın erişimine açık” dedi.

MERCER COUNTY'DE KÖPEKLİ ARAMA

Mercer County’de sabah saatlerinde Gladstone Caddesi’ndeki Hedgepeth William İlkokulu’na yapılan bomba ihbarı da asılsız çıktı. Polis köpekleriyle yapılan aramalarda patlayıcıya rastlanmadı. Aynı bölgede Ewing Lisesi de benzer bir tehdit aldı.

FBI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Eyalet genelinde gün boyu süren güvenlik operasyonlarının ardından birçok merkez yeniden açıldı. Olayla ilgili FBI ve eyalet polisi ortak soruşturma başlattı. Yetkililer, tehditlerin seçim sürecini etkilemediğini, oy verme işlemlerinin planlandığı şekilde sürdüğünü bildirdi.