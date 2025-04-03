ABD'de vergi tarifesi anketi: Yüzde 58 ülke ekonomisine zarar vereceğini düşünüyor

Dünya ticaret savaşlarında yeni bir perde açıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi tarifeleri gündemde.
Marquette Hukuk Fakültesi tarafından yapılan ankette, Trump'ın ikinci dönemindeki kararlarının halk üzerindeki etkisi ölçüldü.
YÜZDE 58 'EKONOMİYE ZARAR' VERECEK DEDİ
Sonuçlara göre, ABD'lilerin yüzde 58'i Trump'ın açıkladığı tarifelerin ekonomiye zarar vereceğine inanırken, yüzde 28'i faydalı olacağını savunuyor.
Katılımcıların yüzde 58'i bu politikaların enflasyonu artıracağını öngörüyor.
Öte yandan, ABD'lilerin yüzde 43'ü Trump hakkında olumsuz görüşe sahipken, yüzde 64'ü kurumların kapatılmasının başkanın yetkisi dışında olduğunu düşünüyor.
Ayrıca, ankete katılanların yüzde 70'i de Trump'ın kararlarına karşı hüküm veren yargıçların azledilmemesi gerektiğini belirtiyor.
TRUMP'IN YENİ TARİFELERİ
Trump, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu.
İkinci dönemine başlamasından bu yana Başkan Trump'ın kararnameleri sıkça yargıya taşındı. Birçok federal yargıç, bu politikaların yürürlükten kaldırılması, yürütmenin durdurulması yönünde kararlar almıştı.
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