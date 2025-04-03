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ABD'de vergi tarifesi anketi: Yüzde 58 ülke ekonomisine zarar vereceğini düşünüyor

ABD'de vergi tarifesi anketi: Yüzde 58 ülke ekonomisine zarar vereceğini düşünüyor ABD'de yapılan ankete göre, vatandaşların yüzde 58'i Başkan Donald Trump'ın tarife politikalarının ülke ekonomisine zarar vereceğini düşündüğünü ifade etti.