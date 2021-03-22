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    ABD'de yanarak yokuş aşağı inen kamyonet

    Park halindeyken alevlere teslim olan kamyonet, hareket ederek yokuş aşağı indi.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 10:13
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    ABD'de yanarak yokuş aşağı inen kamyonet

    ABD’nin Arkansas eyaletinde, park halindeki kamyonet alev aldı.

    Saniye saniye polis aracının kamerasına yansıyan olayda, ana yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir kazanın önüne geçti.

    YANAN KAMYONET HAREKET ETTİ

    Fayetteville kentinde, sahibinin evinin önüne park ettiği kamyonet, bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu.

    İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye gelmeden kamyonet, kendiliğinden hareket etti.

    ABD'de yanarak yokuş aşağı inen kamyonet ViDEO

    YOKUŞ AŞAĞI HIZLA İNDİ

    Yokuş aşağı hızla ilerleyen kamyonet, ana yoldan karşıya geçip, tümseğe çarparak durdu.

    İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kamyonetin yanarak ilerlediği anlar, polis aracının kamerasına yansıdı.

    ABD de yanarak yokuş aşağı inen kamyonet #1

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