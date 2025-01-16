ABD'de yangından etkilenen küçük işletmelere destek

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Los Angeles'ta 7 Ocak'ta başlayan ve 25 kişinin yaşamını yitirdiği büyük yangın sürerken bir yandan da afetzedelerin yaralarını sarmak için organizasyonlar düzenlenmeye başladı.

Los Angeles Ticaret Odası, bölgedeki yangınlardan etkilenen küçük işletmeler için afet kurtarma ve yardım fonu başlattığını duyurdu.

Odadan yapılan açıklamada, yıkıcı yangından etkilenen işletmelere kritik kaynaklar sağlamak üzere yeni bir fon kurulduğu belirtildi.

YEREL İŞLETMELERİN YENİDEN İNŞASI AMAÇLANIYOR

Açıklamada, fonun, küçük yerel işletmelere toparlanma ve yeniden inşa sürecinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarında yardımcı olmasının amaçlandığı ifade edildi.

FONA BAĞIŞ YAPANLAR

Fonun ilk bağışlarını Bank of America'dan 500 bin dolar, Amazon'a ait bir ev güvenliği ve akıllı ev cihazları üreticisi Ring ile enerji şirketi Chevron'dan 250'şer bin dolar olmak üzere aldığı kaydedilen açıklamada, toplam 1 milyon dolar bağış toplandığı bildirildi.

5 BİN İLA 10 BİN DOLAR ARASINDA DEĞİŞEN HİBE YAPILACAK

Açıklamada, fon aracılığıyla yangından etkilenen küçük işletmeleri doğrudan desteklemek için 5 bin ila 10 bin dolar arasında değişen hibenin yanı sıra danışmanlık gibi desteklerin sağlanacağı belirtildi.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan ve Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında, bugüne kadar 25 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 40 bin dönümden fazla alan kül olurken, 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.