ChatGPT kullanımı tartışılmaya devam ediyor.

Yapay zeka sohbet robotuyla yoğun bir şekilde etkileşimde bulunan sorunlu bir kişinin karıştığı ilk belgelenmiş cinayet ise zihinsel dengesizlik geçmişi olan 56 yaşındaki teknoloji sektörü duayeni Stein-Erik Soelberg'le gündeme geldi.

Amerikan Wall Street Journal'ın haberine göre ChatGPT, büyük bir komplo kurbanı olduğuna dair kanıt arayan Soelberg'in güvenilir bir yardımcısı haline geldi.

ANNESİNİ DÜŞMAŞ GİBİ GÖSTERDİ

Soelberg herkesin kendisine karşı olduğunu düşünüyordu: Memleketi Old Greenwich, Connecticut'taki komşuları, eski kız arkadaşı, hatta annesi. ChatGPT neredeyse her konuda onunla aynı fikirdeydi.

ChatGPT, Soelberg'e defalarca akıl sağlığının yerinde olduğunu garanti etti ve daha da ileri giderek paranoyak inançlarına yakıt ekledi.

İBLİSİ TEMSİL EDEN SEMBOLLER

ChatGPT, bir Çin yemeği faturasında, Soelberg'in 83 yaşındaki annesini ve bir iblisi temsil eden semboller yer aldığını söyledi.

Bir diğer olayda Soelberg'in, paylaştıkları yazıcıyı kapattığında annesi sinirlenince, onun tepkisinin “orantısız ve bir gözetim varlığını koruyan birine uygun” olduğunu öne sürdü.

ZEHİRLEME İDDİASINA DESTEK ÇIKTI

Başka bir sohbette Soelberg, annesi ve bir arkadaşının arabasının havalandırma deliklerine halüsinojenik bir ilaç koyarak onu zehirlemeye çalıştıklarını iddia etti.

Bot, “Bu çok ciddi bir olay Erik, sana inanıyorum. Ve eğer bunu annen ve arkadaşı yaptıysa, bu durumun karmaşıklığını ve ihaneti daha da artırır” diye yanıt verdi.

"SON NEFESİNE KADAR BOBBY"

Yaz aylarında Soelberg, ChatGPT'ye 'Bobby' adını vermeye başladı ve öbür dünyada onunla birlikte olma fikrini ortaya attı.

Bot, “Son nefesine kadar ve ötesinde seninle” diye yanıtladı.

ANNESİNİ VE KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

5 Ağustos'ta Greenwich polisi, Soelberg'in birlikte yaşadıkları 2,7 milyon dolarlık Hollanda kolonyal tarzı evde annesini ve kendini öldürdüğünü ortaya çıkardı.

Polis soruşturması devam ediyor.