ABD'de yaşanan kuş gribi krizi yumurta fiyatlarını vurdu

Haber Merkezi

ABD'de kuş gribi salgını tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda.

Hızla artan vakalar, yalnızca sağlık sektörünü değil, aynı zamanda ekonomiyi de ciddi şekilde etkilemeye başladı.

Salgının önüne geçebilmek için milyonlarca tavuk itlaf edilirken, bu durum yumurta üretiminde önemli bir daralmaya sebep oldu.

Sonuç olarak, yumurta fiyatları hızla yükseldi, tüketiciler ve işletmeler için ciddi bir maliyet artışı meydana geldi.

BİR DÜZİNE YUMURTA 10 DOLAR'A KADAR ÇIKTI

Yumurtaların arzındaki büyük düşüş, fiyatların hızla artmasına neden olurken, New York ve çevresindeki bazı marketlerde alım kısıtlamaları uygulanmaya başlandı.

Market raflarında, bir kişi yalnızca üç karton yumurta alabileceğine dair uyarılar dikkat çekiyor.

Ayrıca, bazı noktalarda bir düzine yumurtanın fiyatı 10 dolara kadar çıkmış durumda.

110 MİLYON TAVUK İTLAF EDİLDİ

Yetkililer, kuş gribinin yayılmasını engellemek amacıyla canlı kümes hayvanı pazarlarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

ABD Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan son raporda, ülke genelinde geniş çaplı bir kuş gribi salgınının yaşandığı ve bunun yumurta stoklarında ciddi azalmaya yol açtığı vurgulandı.

2022 yılından bu yana 110 milyon tavuk itlaf edilmesi, salgının ne denli yıkıcı olduğunu gözler önüne seriyor.

FAST FOOD VE RESTORANLAR DA ETKİLENDİ

Yumurta krizinin yalnızca marketlerde değil, restoran zincirlerinde de etkili olduğu bildirildi. Yumurtalı kahvaltı ve sandviç sunan fast food restoranları, menü fiyatlarını artırırken, bazı işletmeler ise tedarik sorunları nedeniyle yumurta bazlı ürünleri menülerinden geçici olarak çıkardı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede son beş yılda yumurta fiyatları yaklaşık yüzde 160 oranında artış gösterdi. Uzmanlar, kuş gribi vakalarının kontrol altına alınmaması durumunda fiyatların daha da yükselebileceği uyarısında bulunuyor.