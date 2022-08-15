ABD'de yaşayan Marguerite Koller, 100'üncü torununu gördü

Amerikalı yaşlı kadın, bir torununu daha kucağına aldı. Koller, "Ne kadar şanslı olduğumu düşünüyorum" dedi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 99 yaşındaki Marguerite Koller, ailenin yeni üyesini görmenin sevincini yaşıyor.

Birkaç ay sonra 100 yaşına girecek olan ve 100 torunu bulunan Koller, son torununu da gördü.

"Şanslı olduğumu düşünüyorum"

Koller, NBC'ye yaptığı açıklamada, "Sadece ne kadar şanslı olduğumu düşünüyorum." dedi.

Dünyaya gelen ailenin yeni üyesine, Marguerite'in ölen eşi Koller William'ın adı verildi.

100 torunu var

Ülkesinde dikkatleri üzerine çeken Koller'in 11 çocuğu, 56 torunu ve 100 torun çocuğu bulunuyor.

Söz konusu Amerikalı sakinin kendisi ise tek çocuk ve 1942'de William ile evlendi.

ABD'de 99 yaşındaki kadın, 100'üncü torununu gördü ViDEO