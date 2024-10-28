ABD'de yerde bulduğu parayla hayatı değişti

Haber Merkezi

ABD'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Kuzey Carolina'da yaşayan Jerry Hicks, yolda yürürken 20 dolar buldu.

Marangoz olarak çalışan Hicks, bulduğu parayı kazı-kazan bileti almak için kullandı.

YERDE BULDUĞU PARAYLA KAZI-KAZAN BİLETİ ALDI: 1 MİLYON DOLAR KAZANDI

Hicks’in seçtiği bilet, ona tam 1 milyon dolarlık büyük ödülü kazandırdı.

Hicks, aslında başka bir bilet aradığını, ancak markette o bileti bulamayınca farklı bir kazı kazan bileti aldığını belirtti.

CNN'de yer alan habere göre 56 yaşındaki marangoz, “Almak istediğim bilet yoktu, ben de bu bileti aldım.” dedi.

ÖDÜLÜNÜ TESLİM ALDI

Cuma günü Kuzey Carolina Eğitim Piyangosu Merkezi’ne giderek ödülünü teslim alan Hicks, ikramiyesini 20 yıllık ödeme planı yerine tek seferlik nakit olarak almayı tercih etti.

Hicks, parayı çocuklarına yardım etmek ve marangozluk kariyerine 56 yılın ardından veda ederek emekli olmak için kullanmayı planladığını açıkladı.

Ancak öncelikle ödülünü kutlamayı düşündüğünü ifade eden Hicks, "Tatile çıkacağız ve ne varsa yiyeceğiz." diyerek kutlama planlarını da paylaştı.