ABD'de yıllar sonra çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı

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ABD'de 1970'li yıllardaki bir çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin süren soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Alice Rollinson Idlett isimli kadın, 20'li yaşlarda olduğu 1p Ocak 1970 yılında, 1 yaşındaki oğlunu hastaneye götürdü.

Genç kadının beşikten düştüğünü iddia ettiği bebek, kısa sürede hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olayı şüpheli bulan sağlık ve polis ekipleri ise, olay hakkında bir soruşturma başlattı.

Ancak o dönem şüpheli bir bulgu bulamadığı için anne suçlanmadı.

2022 yılında tekrar açılan soruşturmada ekipler, çocuğun ölümünün bir kaza değil, cinayet olduğunu saptadı.

CİNAYETİ MEKTUPLAR ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturmayı yürüten ekipler, Alice ve bebeğin babası arasındaki mektuplara ulaştı.

Mektupta annenin, bebeğinden nefret ettiği ve onu öldürmek istediğine dair cümleler yer alıyordu.

"HİÇ DOĞMAMIŞ OLMASINI İSTERDİ"

Alice, bebeğinin ölümümden sonra eşine, "O küçük pisliği öldürmeyi başardım" ifadelerini kullandığı mektubunun ardından tutuklandı.

Dava kayıtlarında, bebeği muayene eden doktorun, çocuğun vücudundaki morluk ve ısırık izlerini görmesi üzerine polise başvurduğu ve soruşturma talep ettiği yer aldı.