ABD, yeni yıla girerken kanlı bir saldırı ile sarsıldı...
Olayda, Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Bourbon Caddesi'nde bir araçla kalabalığa dalan şahıs daha sonra otomobilden inerek çevredekilere ateş açtı.
Yapılan açıklamada olayda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Öte yandan saldırganın ise polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü açıklandı.
Saldırı sonrası Donald Trump ve FBI'dan açıklama geldi.
DONALD TRUMP'TAN AÇIKLAMA
Ülke genelinde suç oranlarının daha önce görülmemiş düzeylere ulaştığının altınız çizen Trump, şu ifadeleri kullandı:
Ben ülke dışından gelen suçluların, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü olduğunu söylediğimde buna Demokratlar ve yalan haber üreten basın karşı çıktı ama gerçek olduğu açık.
Trump, kurbanların yakınlarına taziye dileklerini ileterek New Orleans Polis Departmanına teşekkürlerini iletti.
FBI: ARAÇTA DEAŞ BAYRAĞI BULDUK
ABD'deki araçlı saldırı sonrası bir açıklama da FBI'dan geldi.
Saldırı sonrası son duruma ilişkin açıklamada bulunan FBI, saldırganın 42 yaşındaki ABD vatandaşı Şemseddin Cabbar olduğunu bildirdi.
Ayrıca FBI, saldırıda kullanılan araçta DEAŞ bayrağı bulunduğunu açıkladı.
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