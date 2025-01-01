ABD, yeni yıla girerken kanlı bir saldırı ile sarsıldı...

Olayda, Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Bourbon Caddesi'nde bir araçla kalabalığa dalan şahıs daha sonra otomobilden inerek çevredekilere ateş açtı.

Yapılan açıklamada olayda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Öte yandan saldırganın ise polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü açıklandı.

Saldırı sonrası Donald Trump ve FBI'dan açıklama geldi.

DONALD TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Ülke genelinde suç oranlarının daha önce görülmemiş düzeylere ulaştığının altınız çizen Trump, şu ifadeleri kullandı:

Ben ülke dışından gelen suçluların, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü olduğunu söylediğimde buna Demokratlar ve yalan haber üreten basın karşı çıktı ama gerçek olduğu açık.