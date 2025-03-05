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Haber Merkezi

ABD'de Donald Trump dönemi çalkantılarla başladı...

Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda konuştu.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Trump, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.

47'inci başkanın ilk konuşması, Demokrat milletvekilleri ve halk tarafından protesto edildi.

"ABD'DE DİKTATÖR OLMAZ"

İlk protesto Trump karşıtı Amerikalılar tarafından Fox News önünde gerçekleştirildi.

Ellerinde "ABD'de diktatör olmaz" yazılı dövizler taşıyan ABD'liler, Elon Musk'ı eleştiren sloganlar da attı.

"BU NORMAL DEĞİL"

Kongre'de ise Demokrat Temsilcilerin protestoları Trump'ın ilk konuşmasına damga vurdu.

Melanie Stansbury, Başkan Donald Trump Kongre'nin ortak oturumuna hitap etmek üzere ilerlerken “Bu normal değil” yazılı bir pankart tuttu.

SALONDAN ÇIKARILDI

Temsilciler Meclisi Üyesi, Al Green de Trump'a tepki gösterenlerden oldu.

Green, Meclis Başkanı Mike Johnson'ın uyarılarına rağmen Trump'ın konuşmasını bölmeye devam etmesi üzerine güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

Bu esnada Demokrat meclis üyeleri Trump'ı yuhalarken, Cumhuriyetçiler ise "ABD" sloganları attı.

Johnson, Green'in çıkarılmasından önce, "Üyelerin kasıtlı bir şekilde salon adabı bozmaya devam ettiğini tespit eden Başkan, şimdi güvenlik görevlilerine düzeni sağlaması ve bu beyefendiyi salondan çıkarması talimatını veriyor." dedi.

Trump, Green'in salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına devam etti.

ŞİMDİYE KADARKİ EN UZUN KONUŞMA

Trump, bir ABD başkanının şimdiye kadar Kongre'de yaptığı en uzun ortak oturum konuşmasını yaptı, açıklamaları bir saat 40 dakikadan fazla sürdü.

Bu süre, Demokrat Başkan Bill Clinton'ın 2000 yılındaki bir saat 28 dakikalık rekorunu geride bıraktı.