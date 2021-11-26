ABD'deki Şükran Günü Geçit Töreni renkli görüntüler oluşturdu

New York'ta düzenlenen Macy's Şükran Günü Geçit Töreni'nde çizgi karakterlerin devasa balonları gökyüzünde, izleyenleri büyüledi.

Geçmiş yılın tüm nimetlerine şükretmek için kutlanan ve ulusal bir bayram olan Şükran Günü, ABD'de renkli görüntüler oluşturdu.

New York kentinde 1924’den bu yana her yıl düzenlenen Macy's Şükran Günü Geçit Töreni bu senede birbirinden güzel anlar yaşattı.

ÇİZGİ KARAKTERLİ DEVASA BALONLAR SAHNE ALDI

Manhattan’da binlerce katılımcı ile düzenlenen geçit töreninde bando takımları, dansçılar performans sergilerken, onlarca dizi, film ve çizgi karakterin devasa balonları gökyüzünde yükseldi.

8 BİNDEN FAZLA GÖSTERİCİ BULUNDU

Balonlar arasında, Bebek Yoda, Snoopy, Şirin Baba ve Pikachu gibi dünyaca ünlü karakterler yer aldı. Geçit törenine, katılan 8 binden fazla gösterici 4 kilometre yol kat ederken, Kovid-19 salgını nedeniyle bireysel katılım ise yasaklandı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı töreni, binlerce kişi ise evlerinden ve yol kenarındaki alanlardan izledi.

ŞÜKRAN GÜNÜ SEYAHAT ARTIŞINA DA NEDEN OLUYOR

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio etkinlikten önce yaptığı açıklamada, "Bu yıl geçit töreni tam gücüyle geri döndü. Yeniden doğuşumuzun büyük bir işareti olacak" dedi.

Kasım ayının son perşembe günün kutlanan Şükran Günü, ABD’de uzun bir hafta sonu tatili anlamına gelirken, ailelerin bir arada olmak için yaptığı yolculuklar sonucu ülke genelindeki seyahatler de rekor düzeyde artış yaşanıyor.