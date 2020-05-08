ABD'deki Türkler için yeni tahliye seferleri yapılacak

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, özel seferlerin 15 Mayıs'ta New York ve Şikago, 16 Mayıs'ta Houston ve 17 Mayıs'ta Miami'den gerçekleştirileceğini açıkladı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla ABD’de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları (THY) tarafından New York, Şikago, Houston ve Miami'den özel seferler düzenlenecek.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu özel seferlerin 15 Mayıs'ta New York ve Şikago'dan, 16 Mayıs'ta Houston'dan ve 17 Mayıs'ta da Miami'den gerçekleştirileceği belirtildi.

HANGİ YOLCULAR UÇUŞLARA KABUL EDİLMEYECEK

Açıklamada, ayrıca uçuş günü koronavirüs belirtileri gösteren veya daha önce koronavirüs tanısı konulan yolcuların uçuşlara kabul edilemeyeceği bildirildi.

TÜRKİYE'DE 14 GÜNLÜK KARANTİNA

Söz konusu seferlerle Türkiye'ye gidecek yolcular, ülkeye girişlerinden itibaren 14 gün boyunca karantinada kalacak.

ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için 23-24 Nisan tarihlerinde Washington, New York ve Los Angeles'tan 3 özel sefer düzenlenmişti.