ABD'deki uçak kazasında 5 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı

DHA

ABD'nin Arizona eyaletinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama, Mesa Polis Departmanı ve Mesa İtfaiye ve Sağlık Departmanından yapıldı.

Mesa Polis Departmanı ve Mesa İtfaiye ve Sağlık Departmanından yapılan duyuruda, Mesa'daki Falcon Field Havaalanı'nda küçük bir jetin kalkış sırasında sorun yaşadığını aktardı.

PİSTİN YANINDAKİ YOLDA ARACA ÇARPTI

Açıklamaya göre, bir jet, kalkış yaparken pistin yanındaki yolda bir araca çarptı.

Yüreklerin ağızlara geldiği kazada pilot, yardımcı pilot, 2 yolcu ve araç sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.