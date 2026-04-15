Donald Trump kola içmeye 'bilimsel' kılıf buldu: Kanser hücrelerini öldürüyor

Donald Trump'tan ilginç savunma...

ABD’de Sağlık Hizmetleri ve Medicare-Medicaid Merkezi’nin başındaki isim olan Mehmet Öz, ABD Başkanı Donald Trump ’ın diyet kola tüketimini ilginç bir gerekçeyle savunduğunu söyledi.

'KANSER HÜCRELERİNİ ÖLDÜREBİLİR' TEORİSİ

Öz, Trump’ın, kolanın döküldüğü çimleri kurutabildiğini belirterek "Bu durumda vücuttaki kanser hücrelerini de öldürebilir" şeklinde düşündüğünü aktardı.

Öz, bu ifadeleri Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.’ın sunduğu "Triggered with Don Jr." adlı podcast programında dile getirdi.

FANTA İÇİN 'TAZE SIKILMIŞ' YORUMU

Trump’la Air Force One’da yaptığı bir görüşmeyi anlatan Doktor Öz, başkanın masasında portakallı gazlı içecek bulunduğunu söyledi.

Trump’ın bu içecek için "Bu şey benim için iyi, kanser hücrelerini öldürüyor." dediğini aktaran Öz, başkanın bunu yarı şaka yarı ciddi bir şekilde dile getirdiğini belirtti.

Trump’ın ayrıca, konsantreden yapılan portakal suyuyla üretildiği için Fanta’nın “taze sıkılmış” sayılabileceğini savunduğu ifade edildi.

OĞLU DA BABASINI DESTEKLEDİ

Donald Trump Jr. ise babasının enerjisine dikkat çekerek, "80 yaşına yaklaşan birçok kişi bu seviyede enerjiye, hafızaya ve dayanıklılığa sahip değil." dedi ve söz konusu alışkanlıkların tamamen olumsuz görülmemesi gerektiğini ima etti.

Bu açıklamalar, ABD’de beslenme rehberlerinin yeniden düzenlendiği bir dönemde geldi.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Amerikalıların işlenmiş gıdaları azaltarak protein, sebze, meyve ve tam tahıllar gibi besin değeri yüksek gıdalara yönelmesi gerektiğini vurguladı.

TRUMP'IN FAST FOOD BAĞIMLILIĞI: OVAL OFİSTE DÜĞME VAR

Trump’ın fast food ve özellikle diyet kola tüketimine olan ilgisi uzun süredir biliniyor.

İlk başkanlık döneminde Oval Ofis’te diyet kola siparişi vermek için özel bir düğme kullandığı, göreve yeniden gelmesinin ardından bu sistemin tekrar kurulduğu belirtiliyor.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda fast food tercihinin arkasında hijyen kaygısının yattığını savunmuştu.

Verdiği bir röportajda "Temizliği severim. Nereden geldiğini bilmediğiniz yerlerdense büyük zincirlerde yemek daha güvenli." ifadelerini kullanmıştı.

COVID SALGININDAKİ DEZENFEKTAN AÇIKLAMASI

Trump, daha önce de bilimsel dayanağı olmayan açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

2020 yılında COVID-19 salgını sırasında dezenfektan enjeksiyonunun virüsü öldürebileceğini öne sürmesi geniş tepki çekmişti.