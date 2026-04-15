Vance’ten İran mesajı: Trump dar değil, kapsamlı bir anlaşma istiyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Georgia’da düzenlenen Turning Point USA etkinliğinde yaptığı konuşmada, ABD-İran ilişkilerine dair önemli mesajlar verdi.

Vance, Donald Trump’ın İran’la dar kapsamlı bir uzlaşı yerine, daha geniş çerçeveli ve kalıcı bir anlaşma hedeflediğini belirterek, bu doğrultuda diplomatik temasların sürdüğünü ifade etti.

ATEŞKES, DAHA GENİŞ PLANIN PARÇASI

Devam eden müzakerelerin, yaklaşık bir haftadır süren geçici ateşkesle bağlantılı olduğunu dile getiren Vance, bu sürecin daha büyük bir stratejinin parçası olduğunu söyledi.

Trump’ın yaklaşımını aktaran Vance, ABD’nin İran’a “normal bir ülke gibi davranması halinde ekonomik ilişkilerin de normalleşebileceği” mesajını verdiğini vurguladı.

"NÜKLEER SİLAHSIZ BİR ANLAŞMA İSTİYORUZ"

Olası anlaşmanın henüz sonuçlanmamasının nedenine değinen Vance, Washington’un temel şartının İran’ın nükleer silah sahibi olmaması olduğunu ifade etti.

Müzakerelerin süreceğini belirten Vance, anlaşmaya varılması konusunda temkinli iyimserlik taşıdıklarını kaydetti.

GÜVENSİZLİK VURGUSU

İki ülke arasında derin bir güvensizlik bulunduğuna dikkat çeken Vance, bu sorunun kısa sürede çözülemeyeceğini söyledi. Buna rağmen ABD heyetinin iyi niyetle müzakere yürüttüğünü ve bu yaklaşımın devam edeceğini ifade etti.

Konuşmasında iç kamuoyuna da değinen Vance, genç Amerikalılar arasında Trump yönetiminin Orta Doğu politikalarına yönelik eleştirilerin bulunduğunu gözlemlediklerini dile getirdi.