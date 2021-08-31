ABD'deki ünlü aşı karşıtı radyocu, koronavirüs nedeniyle öldü

Aşı karşıtı konuşmalarıyla gündeme gelen ve 'Bay Aşı Karşıtı' lakabıyla ABD'de aşıya muhalif konuşmalar yapan radyocu Marc Bernier, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Tüm dünyayı saran koronavirüsün ortaya çıkışından bu yana 4 buçuk milyon insan hayatnı kaybetti.

Dünya genelinde etkisini sürdüren ve ölümcül etkiyi en aza indirmek için tedavi yöntemleri geliştirilen koronavirüse karşı aşı çalışmaları da devam ediyor.

Hastalığın etkilerinin en aza indirilmesi için geliştirilen aşıları destekleyenlerin yanında çok sayıda insan aşı karşıtı propoganda da yürütüyor.

BAY AŞI KARŞITI, KORONADAN ÖLDÜ

ABD'de aşı karşıtı propoganda yapanların başında gelen 'Bay Aşı Karşıtı' lakabıyla ön plana çıkan ünlü rasyocu Marc Bernier de koronavirüse yakalandı.

3 hafta önce durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Bernier, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

80 MİLYON KİŞİ AŞI OLMUYOR

Koronavirüsünün en çok can kaybına yol açtığı ülke olan ABD’de, erişimi bulunmasına rağmen yaklaşık 80 milyon kişinin aşı olmaktan kaçındığı belirtiliyor.