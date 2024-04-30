James Webb, Atbaşı Bulutsusu'nun en detaylı görüntülerini yakaladı James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Avcı (Orion) Takımyıldızı'nda bulunan ve ilginç görüntüsü nedeniyle Atbaşı Bulutsusu olarak da adlandırılan Barnard 33'ün en detaylı fotoğraflarını çekti.

AA & Ensonhaber

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu (JWST), 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçen James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

Atbaşı Bulutsusu'nu görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Avcı (Orion) Takımyıldızı'nda bulunan ve ilginç görüntüsü nedeniyle Atbaşı Bulutsusu olarak da adlandırılan Barnard 33'ü fotoğrafladı.

NASA'nın açıklamasına göre, başını geriye atan bir kısrağı andıran Atbaşı Bulutsusu, Avcı Takımyıldızı'nda, Dünya'dan 1300 ışık yılı uzaklıkta bulunan, yıldız oluşumuna uygun bir moleküler bulut olan Orion B'nin batı tarafından yükselen türbülanslı gaz dalgaları olarak görünüyor.

Yakınında bulunan sıcak bir yıldız tarafından aydınlatılarak parlayan bulutsu, hafif gazın aşınması nedeniyle ortaya çıkan yoğun, soğuk gaz ve toz sütunundan oluşuyor.

Astronomlar, 5 milyon yıl içinde söz konusu sütunun yok olacağını değerlendiriyor.

JWST'nin Yakın Kızıl Ötesi Kamerası (NIRCam), bulutsunun, üzerinde uzak yıldızlar ve galaksilerin göründüğü; kalın, dumanlı gaz ve tozdan oluşan kavisli duvar gibi görünen üst bölümüne odaklandı.

Atbaşı Bulutsusu, genç ve büyük yıldızlardan gelen morötesi ışıkla ısınan, büyük yıldızların çevresindeki iyonize gazlardan ayırt edilebilen ve "ışıl çözüşüm bölgesi (PDR) olarak adlandırılan nötr, sıcak bir gaz ve toz alanı olarak biliniyor.

Morötesi (UV) ışık, toz bulutunu buharlaştırdıkça toz parçacıkları ısıtılmış gazla birlikte buluttan uzağa doğru sürükleniyor ve benzer şekilde hareket eden yapılar oluşturuyor.