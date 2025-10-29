ABD'den 29 Ekim mesajı: Türkiye, köklü ve değerli bir NATO müttefikidir

- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 29 Ekim dolayısıyla yayımladığı mesajında Türkiye'yi övdü.
- Türkiye'nin köklü ve değerli bir NATO müttefiki olduğunu belirtti.
- ABD-Türkiye ilişkilerini küresel barış ve güvenlik açısından önemli gördüğünü ifade etti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, hem yurt içinde hem de yurt dışında coşkuyla kutlanıyor.
Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
ABD'DEN 29 EKİM MESAJI
Ülkelerden peş peşe kutlama mesajları gelirken, bir mesaj da ABD tarafından paylaşıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayınladı.
"TÜRKİYE, KÖKLÜ VE DEĞERLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ"
Mesajında ABD ve Türkiye ilişkilerine vurgu yapan Rubio, 'Türkiye'nin köklü ve değerli bir NATO müttefiki' olduğunu vurguladı.
"İTTİFAKIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ UMUYORUZ"
Marco Rubio, mesajında şu ifadeleri kullandı:
ABD ve Amerikan halkı adına Türkiye halkının Cumhuriyetinizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. ABD-Türkiye ilişkileri küresel barış, güvenlik ve refah açısından kritik öneme sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti, köklü ve değerli bir NATO müttefikidir. Türkiye aynı zamanda, bölgesel istikrarın sağlanmasından terörle mücadeleye, ticaretin genişletilmesinden enerji iş birliğinin güçlendirilmesine kadar birçok ortak çıkarımız olan hayati bir ortaktır. İkili iş birliğimiz Amerikalıların, Türklerin ve küresel toplumun daha güvenli ve daha müreffeh olmasını sağlamaya devam ediyor. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sizlerle birlikte kutluyor, güçlü ortaklığımızı ve ittifakımızı daha da güçlendirmeyi umuyoruz.