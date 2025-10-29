ABD'den 29 Ekim mesajı: Türkiye, köklü ve değerli bir NATO müttefikidir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, hem yurt içinde hem de yurt dışında coşkuyla kutlanıyor.

Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

ABD'DEN 29 EKİM MESAJI

Ülkelerden peş peşe kutlama mesajları gelirken, bir mesaj da ABD tarafından paylaşıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayınladı.

"TÜRKİYE, KÖKLÜ VE DEĞERLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ"

Mesajında ABD ve Türkiye ilişkilerine vurgu yapan Rubio, 'Türkiye'nin köklü ve değerli bir NATO müttefiki' olduğunu vurguladı.

"İTTİFAKIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ UMUYORUZ"

Marco Rubio, mesajında şu ifadeleri kullandı: