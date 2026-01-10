İran'daki protestolarda bilanço artıyor: Can kaybı sayısı 65'e yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran’da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 14'üncü gününde...

Ülkede devam eden protestolara ilişkin İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'ndan (HRANA) açıklama geldi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 65'E YÜKSELDİ

Açıklamada, ülkedeki protestolarda 65 kişinin hayatını kaybettiği, bu kişilerin 7’si 18 yaşından küçük olmak üzere 50’sinin gösterici olduğu ve 15’inin de emniyet güçlerine bağlı olduğu belirtildi.

TOPLAM 2 BİN 311 GÖZALTI

Ülkenin 31 eyaletindeki 512 farklı noktada yaşanan protestolarda, toplam 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

VATANDAŞLARA 'DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI

İran medyasında yer alan haberlere göre; Tahran Savcısı Ali Salihi, başkentin sokaklarının güvensiz olduğunu belirterek, vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Protestolara karışan herkesle etkin bir şekilde mücadele edileceğini vurgulayan Salihi, üzerinde kesici veya delici alet bulunan kişilere de ateşli silah taşıyanlarla aynı prosedürün uygulanacağını söyledi.