İran ordusundan gösterilere ilişkin mesaj: Ulusal çıkarları koruyacağız

İran'da riyalin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesinin ardından pazar ve marketlerde başlayan protestolar, kısa sürede yoğunlaşarak ülkeye yayıldı.

İran devlet televizyonuna göre İran ordusu, ülkede yaşanan protestolar ve son zamanlarda artan şiddet eylemlerine ilişkin açıklama yayımladı.

SİLAHLI KUVVETLER "ULUSAL ÇIKARLARI KORUYACAK"

Açıklamada, İran halkının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin gerekliliğine vurgu yapılırken, İran ordusunun diğer silahlı kuvvetlerle birlikte “ulusal çıkarları, stratejik altyapıları ve kamu mallarını güçlü bir şekilde koruyacağı” mesajı verildi.

"DÜŞMAN FİTNE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün düşman farklı taktiklerle kamu düzenini bozarak ülkede güvensiz bir ortam yaratmaya çalışıyor. 12 günlük savaşta çocukların kanı eline bulaşan düşman, İran halkını koruma bahanesiyle yeni fitne çıkarmaya çalışıyor."

İRAN PROTESTOLARI

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını, 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.